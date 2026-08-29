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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 29 августа 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 29 августа 2026 года

Производство бензина упало до 70% от уровня потребления, в регионах — очереди и цены до 150 рублей за литр.

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