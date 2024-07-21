CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией из-за проблем на фронте

Александр Макеев

Честный мир между Россией и нацистской Украиной может быть только через подписание акта и полной и безоговорочной капитуляции нацистского режима в Украине! Или после выхода российской армии на всю западную границу бывшей Украины! А что будет с территорией бывшей Украины будет решать российская сторона!