Россиянам дали советы, как приучить собаку оставаться одной дома

Кинолог Уражевский: щенка нужно приучать оставаться одному с двух месяцев Щенка следует приучать оставаться дома одному начиная с двух месяцев, заявил news президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
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