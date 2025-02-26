«Революция в физике». Ученые обнаружили доказательство существования параллельных миров. Что об этом известно?

Швейцарские и американские физики получили первые доказательства существования параллельных миров. Группе иностранных специалистов удалось найти аномальные квантовые флуктуации в мощном ускорителе частиц, не поддающиеся объяснению стандартными физическими законами.
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