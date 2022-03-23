Полиция официально подозревает Масвидаля в нападении на Ковингтона

Полицейский департамент Майами-Бич сообщил о начале расследования драки с участием Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

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