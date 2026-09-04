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АиФ Кухня

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7 правил от онколога. Как с помощью еды повысить энергию и предотвратить рак

7 правил от онколога. Как с помощью еды повысить энергию и предотвратить рак

Еда — это наше топливо. Только вот после трапезы очень часто клонит в сон, делать ничего не хочется, а хочется просто полежать и поспать пару часиков.

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