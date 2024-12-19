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Царьград

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"Рыжие тупые рожи": Истинное отношение Ротару к русским раскрылось лишь теперь - продюсер рассказал об этом откровенно

"Рыжие тупые рожи": Истинное отношение Ротару к русским раскрылось лишь теперь - продюсер рассказал об этом откровенно

Некогда очень популярная в нашей стране певица София Ротару вот уже несколько лет и носа тут не кажет.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хочешь познать человека? Дай ему власть и халявные народные деньги, а потом убери его от кормушки с госконтрактами и халявы...
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21 час.
Амара Карпова
Старуха еще жива?🤮💩
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18 час.

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