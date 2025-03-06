Боец ВС РФ рассказал о положении ВСУ в Русском Поречном: «Сидят в бутылке»

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Командир 352-го батальона группировки войск «Север» с позывным «Странник» заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в районе Русского Поречного в Курской области продолжает ухудшаться.
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