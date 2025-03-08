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Русское оружие

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🗺❗️К 11:00, 8 марта 2025 года, оперативно-тактическая ситуация для группировки

🗺❗️К 11:00, 8 марта 2025 года, оперативно-тактическая ситуация для группировки войск ВСУ на Суджанском плацдарме в Курской области обрела критический характер.

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