🗺❗️К 11:00, 8 марта 2025 года, оперативно-тактическая ситуация для группировки войск ВСУ на Суджанском плацдарме в Курской области обрела критический характер.
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🗺❗️К 11:00, 8 марта 2025 года, оперативно-тактическая ситуация для группировки войск ВСУ на Суджанском плацдарме в Курской области обрела критический характер.