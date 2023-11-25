Николай Стариков: Запад готовит Украине новый «очаг папы Карло», который ее тоже не согреет

Результат боевых действий очевиден, но Зеленскому сейчас важен процесс, а не результат Алексей Песков Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Николай Стариков Наблюдая за происходящими в нынешней Украине процессами, никак нельзя отделаться от ощущения, что все они идут без всякой связи между собой — чего в нормальном государстве не должно быть по определению.