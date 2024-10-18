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План "У" Володи Зе. Или: "если зверь страдает бешенством, то его не лечат"

План "У" Володи Зе. Или: "если зверь страдает бешенством, то его не лечат"

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Ну вот и шантаж! Причём всех и сразу. Началось с ультиматума в 3 месяца для принятия решения о вступлении в НАТО.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Что-то долго Зеленский жив... Сколько уже погибло высшего состава Украины, а он всё жив. Бешеных псов пристреливают. Там еще такой же людоед Подоляк. Тоже зажился.
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
А сколько этот пархатый уже уничтожил мужского населения Украины! Освобождает черноземы для переселения своих соплеменников! А эти украинцы, с промытыми мозгами, никак не догадаются, для чего весь этот кошмар!
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15 час.

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