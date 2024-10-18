План "У" Володи Зе. Или: "если зверь страдает бешенством, то его не лечат"

Что-то долго Зеленский жив... Сколько уже погибло высшего состава Украины, а он всё жив. Бешеных псов пристреливают. Там еще такой же людоед Подоляк. Тоже зажился.

ЮЮ

Юлия Юлия

А сколько этот пархатый уже уничтожил мужского населения Украины! Освобождает черноземы для переселения своих соплеменников! А эти украинцы, с промытыми мозгами, никак не догадаются, для чего весь этот кошмар!