Вместо "четырёх уничтоженных" Ил-76 во Пскове, на западных спутниковых снимках, пока что, видны два легко поврежденных

Евгений Мангуш

Статейка хорошая и бодрящая, НО! в реальности-то 2 самолёта уничтожены, а два сильно повреждены и будут ли они отремонтированы- это вопрос. А 4 самолёта- это годовой выпуск этих машин. При чём есть огромное подозрение, что эти БПЛА были собраны и отправлены с территории России- это работа спящих ячеек укр.агентов. Точно так было и в Энгельсе.- только выводов никто тогда не сделал.Нужно срочно создавать СМЕРШ.