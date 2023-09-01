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Вместо "четырёх уничтоженных" Ил-76 во Пскове, на западных спутниковых снимках, пока что, видны два легко поврежденных

Вместо "четырёх уничтоженных" Ил-76 во Пскове, на западных спутниковых снимках, пока что, видны два легко поврежденных

Ну разве что,   буквоедской точности ради,  можно  сказать,  что  "Царьград"  поторопился  и что  теоретически,    где-​то  могут быть   ещё  2   Ила (из  4-х заявленных в  первоначальных воплях),   которые  таки  уничтожены,   но  их   пока  не видно.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Статейка хорошая и бодрящая, НО! в реальности-то 2 самолёта уничтожены, а два сильно повреждены и будут ли они отремонтированы- это вопрос. А 4 самолёта- это годовой выпуск этих машин. При чём есть огромное подозрение, что эти БПЛА были собраны и отправлены с территории России- это работа спящих ячеек укр.агентов. Точно так было и в Энгельсе.- только выводов никто тогда не сделал.Нужно срочно создавать СМЕРШ.
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13 час.
Антон Шифрин
откуда инфа(про уничтоженные и повреждённые)? Ссылочку, скиньте пожалуйста. Ни как, не могу, правду найти. Спасибо.
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12 час.
Александр Рожков
Да! Но первой его задачей должна быть нейтрализация тех, кто выводов не делает, а должен делать.
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2 час.

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