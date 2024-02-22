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Какой праздник сегодня, 23 февраля 2024 года, отмечают в разных стран

Какой праздник сегодня, 23 февраля 2024 года, отмечают в разных стран

Какой праздник сегодня, 23 февраля 2024 года, отмечают в разных стран Татьяна ОрлонскаяНа каждый день приходится свой праздник, и 23 февраля не является исключением.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;а позже, в 1922 году, этот день был принят как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.&quot; - мля, учите историю, или хотя бы проверяйте в разных источниках, а не в методичках непонятных. Для особо одаренных - РККА переименовывали в Советскую Армию весь 1946 год, в 1947 году внесли поправки в текст Присяги пред весенним призывом. А до этого по 1937 год это была Рабоче-Крестьянская Красная армия, с 1937 года из названия убрали &quot;Рабоче-Крестьянская&quot;, Великую Отечественную прошла и победила КРАСНАЯ АРМИЯ!
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