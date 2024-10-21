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Тест PRIMPRESS: «Какой ты мем?»

Тест PRIMPRESS: «Какой ты мем?»

В интернете существует множество мемов, так называемых интернет-шуток. Некоторые даже стали настолько популярны, что их используют не только при обычных переписках в социальных сетях, но и в рекламе, и в бизнесе.

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