Тест PRIMPRESS: «Какой ты мем?»

В интернете существует множество мемов, так называемых интернет-шуток. Некоторые даже стали настолько популярны, что их используют не только при обычных переписках в социальных сетях, но и в рекламе, и в бизнесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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