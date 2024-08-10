Волейболисты ямальского «Факела» вышли в плей-офф на этапе ЧР

В Туле проходит очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. Все игроки новоуренгойского «Факела» вышли в плей-офф, при этом уступив только одноклубникам, сообщила пресс-служба волейбольного клуба.
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