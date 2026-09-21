Китай запускает ж/д маршрут в Иран через Центральную Азию

Первый грузовой поезд, следующий по маршруту Китай — Центральная Азия — Иран, прибудет на иранскую станцию Серахс 21–23 сентября.
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