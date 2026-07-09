Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

В ночь на 8 июля американцы ударили по Ирану так, как не били за всё перемирие: восемьдесят с лишним целей, среди них ПВО, береговые радары, противокорабельные комплексы и шестьдесят с лишним катеров КСИР (Корпус стра.
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