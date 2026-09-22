Житель Кубани сломал руку инспектору ПДН и получил год колонии

Житель станицы Марьянской приговорён к одному году колонии общего режима за то, что прищемил руку сотруднице ПДН металлической калиткой, когда она пришла проверять условия проживания детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крапивник: "Дни З...
- Панкин назвал отк...
- Панкин назвал отк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым