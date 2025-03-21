11 книг, которые изменили взгляды читателей на жизнь

Книги-бестселлеры, которые стоит прочесть тем, кто хочет перевернуть свой взгляд на мир. У многих из нас наверняка найдутся книги, которые не просто зацепили и впечатлили, но и повлияли на наш внутренний мир.
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