Первым претендентом на пост мэра Новосибирска стал участник СВО

«4 марта для участия в конкурсе на должность мэра зарегистрирована 1 кандидатура - Трушакин Александр Геннадьевич, военнослужащий, участник специальной военной операции», – сообщают на сайте городского совета депутатов Новосибирска.
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