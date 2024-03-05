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Вечерний Новосибирск

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Первым претендентом на пост мэра Новосибирска стал участник СВО

Первым претендентом на пост мэра Новосибирска стал участник СВО

«4 марта для участия в конкурсе на должность мэра зарегистрирована 1 кандидатура - Трушакин Александр Геннадьевич, военнослужащий, участник специальной военной операции», – сообщают на сайте городского совета депутатов Новосибирска.

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