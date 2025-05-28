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Война за "нарвское мореплавание"

Война за "нарвское мореплавание" Ивангородская крепость430 лет назад в селении Тявзино близ Нарвы был заключен договор о мире между Россией и Швецией, завершивший войну 1590 – 1595 гг.

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