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От покаяния к исцелению: когда исповедь работает как психотерапия, а когда — нет

От покаяния к исцелению: когда исповедь работает как психотерапия, а когда — нет

Можно ли приравнять беседу со священником к сеансу психотерапии? Или все же нет? Появившаяся новость о том, что, мол, россияне все чаще выбирают православных батюшек, чтобы излить им душу, вместо дорогостоящих психологов, вызвала горячую дискуссию в обществе .

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