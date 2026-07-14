От покаяния к исцелению: когда исповедь работает как психотерапия, а когда — нет

Можно ли приравнять беседу со священником к сеансу психотерапии? Или все же нет? Появившаяся новость о том, что, мол, россияне все чаще выбирают православных батюшек, чтобы излить им душу, вместо дорогостоящих психологов, вызвала горячую дискуссию в обществе .