Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 271 подписчик

Описано отношение Харрис к Зеленскому

Описано отношение Харрис к Зеленскому

Кандидат в президенты США Камала Харрис не слишком погружена в украинскую повестку и может испытывать личную антипатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в разговоре с «Лентой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ &quot;ЛЕВЫМИ&quot; И &quot;ПРАВЫМИ&quot;: &quot;Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх