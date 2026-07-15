Хайнань планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

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Южная островная провинция Китая Хайнань (Hainan) поставила цель запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, взяв на себя роль лидера в переходе страны на новые энергетические транспортные средства (NEV).