Петербург прирастет транспортным каркасом на земле и под землей

Петербург должен обеспечить технологический суверенитет в науке и обрасти транспортным каркасом. После принятия нового варианта Генплана думать нужно будет не только о его реализации, но и о том, как это лучше сделать.
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