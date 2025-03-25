Морской экспорт энергетического угля из России в Китай снижается

За две декады марта отгрузки угля сократились на 49% по отношению к тому же периоду прошлого года. В другие страны Азиатского региона поставки также снизились, но не так заметно За две декады марта отгрузки энергетического угля из России в Китай сократились на 49% по отношению к тому же периоду прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ».
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