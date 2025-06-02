"Давай, Шерзод, покажи ей": Иноземец и его жена набросились на русских женщин за замечание их сыну

АЛ Александр Лагуткин Эти ваххабиты, ещё не так давно зверски убивавшие русских людей у себя на родине, сейчас с тем же менталитетом дикарей, миллионами едут в Россию, воинственно навязывают россиянам свои дикие средневековые порядки и понятия. Они не платят налогов, не служат в армии, не признают российских законов, сбиваясь в этнические банды терроризируют российских детей в школах и на улицах, отравляют жизнь россиянам, имевшим несчастье жить с ними рядом. Необходимо ввести закон о лишении гражданства (если оно уже есть) и депортации всей семьи, если кто-то из семьи, не зависимо от возраста, нарушил закон вплоть до хулиганства. С последующим запретом на посещение России в будущем.

ВУ Варлам Устрялов Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.