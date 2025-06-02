Avia.pro - СМИ В одном из дворов Новосибирска разгорелся конфликт, который заставил местных жителей говорить о нем шепотом в подъездах.
"Давай, Шерзод, покажи ей": Иноземец и его жена набросились на русских женщин за замечание их сыну
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Эти ваххабиты, ещё не так давно зверски убивавшие русских людей у себя на родине, сейчас с тем же менталитетом дикарей, миллионами едут в Россию, воинственно навязывают россиянам свои дикие средневековые порядки и понятия. Они не платят налогов, не служат в армии, не признают российских законов, сбиваясь в этнические банды терроризируют российских детей в школах и на улицах, отравляют жизнь россиянам, имевшим несчастье жить с ними рядом. Необходимо ввести закон о лишении гражданства (если оно уже есть) и депортации всей семьи, если кто-то из семьи, не зависимо от возраста, нарушил закон вплоть до хулиганства. С последующим запретом на посещение России в будущем.
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Поджечь дверь этих "баранов из СА", всего то и делов, что с ним ими сюсюкаются, не пойму. Они угрожают в России " коренным" россиянам и даже не боятся это делать! Высилить на хер этих в конец охреневших на их историческую родину, без права пребывать в России ближайшие 200 лет! Только и всего.
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8 час.
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