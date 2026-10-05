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В Британии прошел антимигрантский протест – The Telegraph

В Британии прошел антимигрантский протест – The Telegraph

Около трехсот человек вышли на антимигрантский протест в британском приморском городке Госпорт после того, как там причалили два судна с нелегалами, сообщает газета The Telegraph.

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