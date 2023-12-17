Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля

Он и в "ментовские войнах" выглядит как бандит.

ВБ

Владимир Бенедиктов

Человек имеет свое мнение,мы не животные и живем не в овчарне.призывов и оскорблений не звучало.мужики должны соблюдать законы государства,если человек нарушил,сначало суд,потом осуждение поступков.каждый Вася Пупкин не может творить правосудие,Путин призывает верить в народ.