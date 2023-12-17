Известные события прошлого года серьезно изменили жизни многих звезд отечественной эстрады. Некоторые и вовсе решили покинуть родное государство и обосноваться за рубежом.
Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Он и в "ментовские войнах" выглядит как бандит.
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1 час.
ВС
Валерий Соловьев
Зазвездился, решил, что крут.
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47 мин.
ВБ
Владимир Бенедиктов
Человек имеет свое мнение,мы не животные и живем не в овчарне.призывов и оскорблений не звучало.мужики должны соблюдать законы государства,если человек нарушил,сначало суд,потом осуждение поступков.каждый Вася Пупкин не может творить правосудие,Путин призывает верить в народ.
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39 мин.
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