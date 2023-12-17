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Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля

Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля

Известные события прошлого года серьезно изменили жизни многих звезд отечественной эстрады. Некоторые и вовсе решили покинуть родное государство и обосноваться за рубежом.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Он и в &quot;ментовские войнах&quot; выглядит как бандит.
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1 час.
ВС
Валерий Соловьев
Зазвездился, решил, что крут.
Ответить
47 мин.
ВБ
Владимир Бенедиктов
Человек имеет свое мнение,мы не животные и живем не в овчарне.призывов и оскорблений не звучало.мужики должны соблюдать законы государства,если человек нарушил,сначало суд,потом осуждение поступков.каждый Вася Пупкин не может творить правосудие,Путин призывает верить в народ.
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39 мин.

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