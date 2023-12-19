О коте Шрёдингера и не только

Кот Шрёдингера — так называется занимательный мыслительный эксперимент, поставленный, как вы догадались, Шрёдингером, а точнее, нобелевским лауреатом по физике, австрийским ученым Эрвином Рудольфом Йозефом Александром Шрёдингером.
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