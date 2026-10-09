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Царьград

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18-летний водитель Lada погиб в лобовом ДТП с Haval в Миассе

18-летний водитель Lada погиб в лобовом ДТП с Haval в Миассе

На проспекте Октября в Миассе утром 9 октября Lada Granta выехала со второстепенной дороги на встречную полосу и столкнулась с Haval M6, в результате чего 18-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а его 17-летний пассажир и водитель иномарки получили травмы.

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