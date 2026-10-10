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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанка Александра Трусова победила на международном турнире

Рязанка Александра Трусова победила на международном турнире

По итогам короткой программы рязанка занимала первое место, обгоняя представительницу Южной Кореи Ким Ю Чжэ на 1,4 балла.

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