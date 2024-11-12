Жена Гуфа прошла через ад с ним

Жена рэпера Гуфа рассказала жуткие вещи о нем. Юлия Королёва поделилась своими переживаниями, описывая, как она столкнулась с самым трудным моментом в своей жизни, когда бывший муж Гуф представлял серьезную угрозу для нее и их дочери Тины.