Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Потом обвиним Путина»: в Киеве угрожают создать вместе с поляками ядерное оружие

«Потом обвиним Путина»: в Киеве угрожают создать вместе с поляками ядерное оружие

Украина может создать ядерное оружие и заявить, что в этом виновата Россия. Об этом на форуме «Vif Carpatia 2024» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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