15 вещей, которые современные технологии отняли у молодых поколений

Z Muliphein

А я наоборот, с ужасом вспоминаю то время, когда не было мобильных телефонов. Вся моя жизнь с 1982-го по 2006-й, когда мне подарили мой первый мобильник - это поиски телефона " с которого можно позвонить". Таксофоны, телефоны на междугородной станции, рабочие телефоны, даже телефонные аппараты в кафе и магазинах... Монетки, жетоны, потом карты оплаты... Особенно обидно, когда знаешь, что в этом районе есть таксофон, добегаешь до него, нужно срочно позвонить, вроде всё есть: и аппарат, и монетки, и народу никого, а он сломан. Или вообще трубка оторвана😨. И ты понимаешь, что куда-то дальше бежать уже поздно, нужный человек уйдет, где его ловить - непонятно, потому что он тоже без связи, и ты в ярости хватаешь трубку (если она всё же сохранилась) и ляскаешь её на рогульки со всей дури😅 С появлением мобильника я стала много спокойнее, только сначала мучили ночные кошмары, что мне надо позвонить, а в аппаратике включается какая-то игра, которую я не могу отключить😆