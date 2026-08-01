"Молилась у иконы": Беженка рассказала, как ВСУ обстреливали подвал с мирными людьми

Ей и другим местным жителям несколько раз приходилось менять укрытия из-за постоянных ударов.Беженка из населённого пункта Родинское (Донецкая Народная Республика) по имени Елена рассказала РИА Новости, что перед отступлением украинские военные примерно в течение часа обстреливали подвал, где укрывались мирные жители.