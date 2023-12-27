Пашинян отправился в Россию не просто так: Соратник премьера выдал главную цель

Ален Симонян рассказал, что Пашинян отправился в Санкт-Петербург, чтобы принять председательство в ЕАЭС25 и 26 декабря премьер-министр Армении находился в Санкт-Петербурге, где проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств-участников СНГ.