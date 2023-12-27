Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lenivka
    Калмыки вревали практически все на стороне белогвардейцев.Вырезали не одну сотню мирного населенияВ Волгоградской о...
  • людмила пийгли
    Ужас, что творится, даже представить трудноВ Екатеринбурге м...
  • Влад Владимиров
    Этот ушастый тушканчик  вдруг вылез там из своей задрипанной норки... Видимо, ищет очередной скандальчик, оказавшись...Признал в носке с...

Пашинян отправился в Россию не просто так: Соратник премьера выдал главную цель

Пашинян отправился в Россию не просто так: Соратник премьера выдал главную цель

Ален Симонян рассказал, что Пашинян отправился в Санкт-Петербург, чтобы принять председательство в ЕАЭС25 и 26 декабря премьер-министр Армении находился в Санкт-Петербурге, где проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств-участников СНГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Валерий Бирюков
Заявлений не делали, творили подлянки.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх