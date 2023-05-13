Русская весна

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Армия России нанесла ракетные и артиллерийские удары по позициям врага

Армия России нанесла ракетные и артиллерийские удары по позициям врага

Армия России ракетными ударами и артиллерией крупного калибра уничтожает вражеские позиции. Поражены скопления живой силы и военная техника ВСУ.

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