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Американский конгрессмен заявил о встречи Путина и Трампа

Американский конгрессмен заявил о встречи Путина и Трампа

Американский конгрессмен заявил о якобы случившейся встречи Путина и Трампа по украинскому вопросу.Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью Atlantic Council сделала сенсационное заявление о якобы состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда трампа.

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