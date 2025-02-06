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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Алиев перешёл от хамства к действиям. Украине направлен первый транш. А что Россия?

Алиев перешёл от хамства к действиям. Украине направлен первый транш. А что Россия?

Царьград Marco Ottico/Keystone Press Agency/Globallookpress Президент Азербайджана Ильхам Алиев перешёл от хамства в адрес России к действиям.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
То что азеры грабят, убивают, насилуют это тоже утка? Ведут себя по хамски, не признают наших законов- это тоже утка? Заткнулся бы ты лучше ублюдок и не защищал этих уродов.
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1 час.
Александр Пятнистый
Так то хохляра ципсошная, хотя, он в одном прав- никому не нужно обострение отношений
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59 мин.
Владимир Алтайцев
А  Андрей  ли  ты?  А  не Ахмед  ли, защитничек ваххабитов?
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