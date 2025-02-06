Алиев перешёл от хамства к действиям. Украине направлен первый транш. А что Россия?

Царьград Marco Ottico/Keystone Press Agency/Globallookpress Президент Азербайджана Ильхам Алиев перешёл от хамства в адрес России к действиям.
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