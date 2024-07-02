Президент дал задание усилить ответственность за организацию медпомощи

В одном из пунктов говорится о том, что кабмину нужно представить идеи по усилению ответственности федеральных чиновников и глав регионов за исполнение решений, связанных с организацией оказания медпомощи.
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