Ученые выяснили, что длительное пребывание на солнце приводит к разрушению микробиома кожи человека

Эксперты университета Манчестера выяснили, что длительное пребывание под солнечным светом сокращает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов, что может привести к развитию некоторых заболеваний.
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