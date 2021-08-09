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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Бензин в Челябинской области с начала года подорожал на 7,5%

Бензин в Челябинской области с начала года подорожал на 7,5%

На среднюю зарплату южноуралец сегодня может позволить себе 810 литров топлива в месяц. Рейтинг цен на бензин в регионах страны представило РИА «Новости».

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