Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex
    Вместо "деколонизации" нужно писать "деэлектрификация". В конце концов, это русские провели электрификацию украины.Отключат ли зимой...
  • Владимир Дудкин
    Курская АЭС - это "козырь Зелинского" и Запада. Надеюсь, что наши стратеги это понимают.«Главные бои на К...
  • Николай Галыгин
    Пора мыслить категориями Великой отечественной-всё для фронта,все для победыПолковник: Какого...

С Праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

С Праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь, глас 4 : Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх