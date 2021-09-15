О хороших книгах, юморе и мнении: для детей и о детях - на ЛиТРе-2021

Как вырастить из ребенка хорошего человека? Читать ему хорошие книги — уверены эксперты дальневосточного фестиваля "Литература Тихоокеанской России — 2021" (6+).
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- В Забайкалье завершились специальные занятия с расчётами подвижных цифровых радиорелейных станций соединения связи общевойсковой армии ВВО с выполнением практических задач
Свежие комментарии