Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Жученко
    Чем дума думаетОграничения для м...
  • Олег Самойлов
    Из совковых цен стабильные были на хлеб, соль и сахар. Все остальные росли со страшной силой! Да, забыл, еще на гнилу...Дефицит сварщиков...
  • Наталия
    Попытка открытия очередного Е-центра, да еще в столице, это провокация, даже диверсия, направленная на  раскол россий...«Ельцин-центр» вм...

«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

Зловонное гнездо хотят размножить, и первое яичко предназначается столице. В Москве, в объекте культурного наследия России – усадьбе Долгоруковых-Бобринских – власти намерены открыть филиал Ельцин-центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
Эти мерзавцы по тихому поднимают головы под шумок СВО. Нужно сжечь нахер тот эльчин-центр, не то, что ещё где то размножать! Вот гидра какая неубиваемая!
Ответить
12 час.
Наталия
Попытка открытия очередного Е-центра, да еще в столице, это провокация, даже диверсия, направленная на  раскол российского общества, которое с  начала СВО  стало осознавать себя единым, в котором проснулось гражданское сознание. Либералы не унимаются и наступают по всем фронтам.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх