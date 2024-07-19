«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

Эти мерзавцы по тихому поднимают головы под шумок СВО. Нужно сжечь нахер тот эльчин-центр, не то, что ещё где то размножать! Вот гидра какая неубиваемая!

Наталия

Попытка открытия очередного Е-центра, да еще в столице, это провокация, даже диверсия, направленная на раскол российского общества, которое с начала СВО стало осознавать себя единым, в котором проснулось гражданское сознание. Либералы не унимаются и наступают по всем фронтам.