Зловонное гнездо хотят размножить, и первое яичко предназначается столице. В Москве, в объекте культурного наследия России – усадьбе Долгоруковых-Бобринских – власти намерены открыть филиал Ельцин-центра.
«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву
Комментарии
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тимур чагалидзе
Эти мерзавцы по тихому поднимают головы под шумок СВО. Нужно сжечь нахер тот эльчин-центр, не то, что ещё где то размножать! Вот гидра какая неубиваемая!
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12 час.
Наталия
Попытка открытия очередного Е-центра, да еще в столице, это провокация, даже диверсия, направленная на раскол российского общества, которое с начала СВО стало осознавать себя единым, в котором проснулось гражданское сознание. Либералы не унимаются и наступают по всем фронтам.
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8 час.
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