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В США собираются списать или заменить Зеленского

В США собираются списать или заменить Зеленского

В журнале Тайм, официальном рупоре демпартии США, вышла разгромная статья про президента Зеленского. Знаменитый журналист Саймон Шустер пишет, что всё очень плохо, и что Зеленский выпал из реальности, выглядит откровенно неадекватным.

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