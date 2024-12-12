Кая Каллас призвала пригласить Евросоюз на переговоры по украинскому конфликту

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас полагает, что ЕС должен присутствовать на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, если они начнутся.
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