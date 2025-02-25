"До Берлина пешком в пехоте". Воевал ли Евгений Леонов, якобы награждённый медалью "За отвагу"?

Когда я ранее рассказывал о фильме "Белорусский вокзал" и описывал кратко биографии актёров, сыгравших в ленте, в ответ получил несколько комментариев о боевом прошлом знаменитого и всеми любимого Евгения Павловича Леонова (1926-1994).
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