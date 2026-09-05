Синоптик Колесов: выпавшие в пятницу в Петербурге осадки перебили все рекорды

В пятницу Санкт-Петербург едва не превратился в Антарктиду из-за беспрерывного дождя. В городе выпало более 40 мм осадков, что является рекордным значением для сентября за весь ряд погодных наблюдений.
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