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Синоптик Колесов: выпавшие в пятницу в Петербурге осадки перебили все рекорды

Синоптик Колесов: выпавшие в пятницу в Петербурге осадки перебили все рекорды

В пятницу Санкт-Петербург едва не превратился в Антарктиду из-за беспрерывного дождя. В городе выпало более 40 мм осадков, что является рекордным значением для сентября за весь ряд погодных наблюдений.

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